الملك سلمان وولي العهد يهنئان إثيوبيا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ بعث الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة، لرئيسة جمهورية إثيوبيا، سهلي ورق زودي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب العاهل السعودي، في برقية التهنئة التي أرسلها لرئيسة إثيوبيا عن “أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق اطراد التقدم والازدهار”.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من جانبه لرئيسة إثيوبيا، سهلي ورق زودي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر ولي العهد، في البرقية التي أرسلها عن “أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجيا لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار”.

وتشهد العلاقات بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، توترا كبيرا على خلفية بناء أديس أبابا سد النهضة وعملية ملء السد التي تقول القاهرة والخرطوم أنها تهدد الأمن المائي في البلدين.