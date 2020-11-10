المال ينقذ نجم ريال مدريد من السجن

(المستقلة) أكدت تقارير صحفية أن الصربي لوكا يوفيتش، نجم هجوم ريال مدريد، أفلت من عقوبة السجن في بلده بتهمة خرق قواعد الحجر الصحي، بعد الوصول إلى اتفاق مع مكتب المدعي العام.

وكان يوفيتش قد خرق قواعد الحجر الصحي في صربيا خلال مارس/أذار الماضي، أثناء الموجة الأولى لفيروس كورونا، وطلب الادعاء الصربي بحبس اللاعب 6 أشهر.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن يوفيتش اتفق مع مكتب المدعي العام، على دفع غرامة مالية لتجنب دخوله السجن، كعقوبة على ما بدر منه في مارس الماضي.

وحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن يوفيتش سيدفع 30 ألف يورو، كغرامة على كسر قواعد الحجر الصحي أثناء فترة الطوارئ الأخيرة.

جدير بالذكر أن يوفيتش صاحب الـ22 عاما يقضي حاليا موسمه الثاني مع ريال مدريد، ولم يشارك مع الفريق المدريدي سوى في 5 مباريات هذا الموسم منها 3 كأساسي، ولم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.