الكويت ..وفاة مواطن ووافد إثيوبي وإصابة 4 مصريين بحادثي سير

المستقلة/-أحمد عبدالله/توفي كويتي ووافد إثيوبي، وأصيب 4 مصريين، إثر حادثي سير وقعا خلال أول أيام عيد الفطر في الكويت.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ الكويتية اليوم الجمعة، فإن الحادث الأول نجم عن تصادم شاحنة يقودها وافد هندي بمركبة شاب كويتي.

وأسفر الحادث عن مقتل الشاب البالغ من العمر 20 عاما.

أما الحادث الثاني فقد نجم عن انقلاب سيارة بداخلها 5 أشخاص توفي أحدهم وهو وافد إثيوبي، يبلغ من العمر 34 عاما، فيما أصيب الأربعة الآخرون وهم مصريون.

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