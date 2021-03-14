الكويت تفرج عن الفنان “طلال سام” المتهم بتحريض الأطفال على الانتحار

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أخلت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، سبيل الفنان طلال محمود السمدان، المعروف بـ“طلال سام“، بعد يومين من ضبطه، إثر اتهامه بتحريض الأطفال على الانتحار.

وأعلن محمود السمدان، والد طلال في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“، الإفراج عن ابنه، شاكرًا كل من ساند ابنه وتضامن معه، خلال اليومين الماضيين.

وقال الناشط الإعلامي والحقوقي عبد العزيز اليحيى، إنه تم الإفراج عن طلال بكفالة مالية، دون الإشارة إلى قيمتها.

وتم القبض على طلال، عقب استدعائه من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية) للتحقيق معه، بعد ظهوره بمقطع فيديو واقفًا في مكان مرتفع، مرددًا عبارة: ”جاهزين يا أطفال“، قبل أن يلقي هاتفه من الأعلى، ثم ينزل لالتقاطه.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صدر عنها، الجمعة، أنه: ”تم التعرف على هوية الشخص صاحب المقطع واستدعاؤه، وتحويله إلى جهة الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه“.

واستنكر عدد كبير من المشاهير والنشطاء، ضبط الفنان طلال، المعروف بنشره للمقاطع الكوميدية، مبيّنين أنه ”مظلوم وتم التحريض ضده، وأن المقطع المتداول هو مجتزأ من البث المباشر، ولم يكن يقصد من خلاله التحريض على الانتحار“.

وطلال سام، واحد من المشاهير الكويتيين، ويعرّف عن نفسه بأنه ”مدون ومغنٍ وكاتب أغانٍ وممثل كويتي“، عُرف بنشره للمقاطع الكوميدية عبر حساباته الإلكترونية، ويحظى بأكثر من مليون متابع عبر حسابه في ”إنستغرام“، إضافة إلى 222 ألف متابع عبر ”تويتر“.