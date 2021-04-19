الكويت تعلن مد حظر التجول الجزئي إلى نهاية شهر رمضان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، تمديد تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد، ليستمر حتى نهاية شهر رمضان.

وقال المجلس إن الحظر سيتواصل اعتبارا من مساء الخميس الموافق 22 أبريل/ نيسان الجاري، من الساعة 7 مساء حتى الساعة 5 من صباح اليوم التالي، وذلك حتى نهاية شهر رمضان.

وأوضح مركز التواصل الحكومي أنه سيتم مراجعة القرار، في حينه، بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد، حسبما نقلت صحيفة “القبس” الكويتية.

قرر مجلس الوزراء في وقت سابق الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتبارا من يوم 8 أبريل، وحتى صباح يوم 22 أبريل، لكن القرار الأخير يمد هذه الفترة إلى منتصف مايو/ أيار على الأقل.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار الاردن

“فيديو” يرصد لحظة هجوم أسراب الجراد على العاصمة الأردنية

اخر الاخبار

السودان يتهم إثيوبيا بتهديد أمن 20 مليون سودانى

اخر الاخبار

فيديو.. محمد رشاد يفجر مفاجآت عن طليقته مي حلمي

اخر الاخبار

مصر تبحث مع روسيا سبل التعاون لتوفير لقاح “سبوتنيك V”

رياضية

جدول مباريات الجولة 29 من الدوري العراقي

اخر الاخبار

أمير قطر يعزي السيسي في حادث قطار طوخ

اخر الاخبار

السلطات السعودية تعلق بعد تداول مقطع فيديو يظهر ضرب مقيمين.

اخر الاخبار

السلطات السعودية تعلق بعد تداول مقطع فيديو يظهر ضرب مقيمين.

اخر الاخبار

مصر..  مقتل 3 عناصر إرهابية متورطة بقتل المواطن نبيل حبشى بسيناء

اخر الاخبار

مصر ترد على إلزام طلاب “المنازل” فى الثانوية العامة بإجراء الاختبارات التجريبية

اخر الاخبار

سوريا.. المحكمة الدستورية تتسلم أول طلب ترشح للانتخابات الرئاسية اليوم

اخبار العراق

الاتصالات تباشر بتنفيذ مشروع الكابل الضوئي في منطقة زيونة

اخر الاخبار

تراجع أسعار النفط بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند

اخر الاخبار

”هواوي“ الصينية تستعد لإطلاق منتجات جديدة خاصة بالسيارات

اخبار العراق

مصادر صحفية : القضاء يطالب برفع الحصانة عن 4 نواب حاليين

اخبار مصر

الأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تصل لـ 41

اخبار مصر

مصر.. إصابة رئيس جهاز التنظيم والإدارة بفيروس كورونا