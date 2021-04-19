الكويت تعلن مد حظر التجول الجزئي إلى نهاية شهر رمضان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، تمديد تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد، ليستمر حتى نهاية شهر رمضان.

وقال المجلس إن الحظر سيتواصل اعتبارا من مساء الخميس الموافق 22 أبريل/ نيسان الجاري، من الساعة 7 مساء حتى الساعة 5 من صباح اليوم التالي، وذلك حتى نهاية شهر رمضان.

وأوضح مركز التواصل الحكومي أنه سيتم مراجعة القرار، في حينه، بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد، حسبما نقلت صحيفة “القبس” الكويتية.

قرر مجلس الوزراء في وقت سابق الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتبارا من يوم 8 أبريل، وحتى صباح يوم 22 أبريل، لكن القرار الأخير يمد هذه الفترة إلى منتصف مايو/ أيار على الأقل.