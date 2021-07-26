الكويت.. إعادة فتح كافة الأنشطة التجارية باستثناء التجمعات

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الإثنين، إعادة فتح كافة الأنشطة واستثناء التجمعات مثل الأعراس، فيما اعتمد فتح أنشطة الأطفال اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، إن مجلس الوزراء ألغى قرار إغلاق الأنشطة التجارية الساعة 8 مساء، كما قرر فتح كافة الأنشطة باستثناء التجمعات بأنواعها بما فيها إقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية.

وأوضح المزرم أنه تقرر فتح كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال، اعتبارا من 1 سبتمبر، مشيرا إلى أنه يسمح بدخول المطعمين فقط إلى كافة الأنشطة المتنوعة على أن يسمح لغير المطعمين بالدخول إلى الصيدليات والجمعيات التعاونية والاستهلاكية، والأسواق الموازية ومنافذ التسويق الغذائية والتموينية، فيما يسمح لهم الدخول للجهات الحكومية والمستشفيات الصحية اعتبارا من الأحد المقبل.

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