القوات الإسرائيلية تصادر مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قامت القوات الإسرائيلية، بمصادرة مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية.

وتجددت المواجهات داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله والقوات الإسرائيلية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع أكثر من 180 إصابة اليوم الاثنين خلال المواجهات في المسجد الاقصى ومحيط البلدة القديمة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 80 إصابة نقلت إلى مستشفيات: “المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال”.

وأكد رئيس مجلس أوقاف القدس عبدالعظيم سلهب، أن الوضع في القدس الآن خطير جدا، حيث “حول الاحتلال ساحات المسجد الأقصى إلى ساحة حرب”.

وناشد سلهب الملك الأردني عبدالله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات في القدس، أن يبذل قصارى جهده لوقف هذه الاعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

رياضية

آرين روبن يفتح أبوابه لمنتخب هولندا

اخر الاخبار

الإمارات تتحرى رؤية هلال شهر شوال غدا الثلاثاء‎

اخر الاخبار

الصومال يعلن استمرار حظر استيراد القات من كينيا

اخر الاخبار

القوات الإسرائيلية تصادر مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية

اخر الاخبار

الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة السورية

رياضية

لفتة إنسانية جديدة من محمد صلاح

رياضية

لفتة إنسانية جديدة من محمد صلاح

اخر الاخبار

شاهد.. مستوطن إسرائيلي يحاول دهس مواطنين فلسطينيين بسيارته في القدس

رياضية

برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة ليفانتي

رياضية

ريال مدريد: ركلة جزاء إشبيلية قد تحسم الليجا

رياضية

الانتقادات تلاحق رونالدو بعد الخسارة من ميلان

رياضية

مارسيلو يعادل إنجاز روبرتو كارلوس مع ريال مدريد

اخر الاخبار

التعبئة والإحصاء: تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية يتراجع إلى 4.1% في أبريل

اخبار العراق

حيدر العبادي يدافع عن ايران ويعتبر عملية شيطنتها كانت منهجية حزب البعث

اخبار العراق

خبير يطالب بوضع اليد على الوحدات الحكومية ذات الاداء المنخفض تحت الوصاية

اخبار العراق

بعد ارتفاع اسعار النفط عالميا.. مطالبة باقرار موازنة تكميلية افتراضية