الفيلم السعودي ”قوارير” يحظى بتنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان الدار البيضاء

حظي فيلم “قوارير” من المملكة العربية السعودية، بتنويه خاص من لجنة التحكيم، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.

واختارت لجنة تحكيم الأفلام الطويلة التي ترأسها المخرج المصري الكبير “خيري بشارة”، منح الفيلم السعودي تنويه خاص “لجرأة الموضوع”.

والفيلم  من إخراج “رغيد النهدي”، “نوره المولد”، “رُبى خفاجي”، “فاطمة الحازمي” و”نور الأمير”، كما حظي بإعجاب ودعم من الجمهور المغربي الذي تفاعل بشكل كبير مع أحداث الفيلم، الذي طرح خمس قصص لبطلات، يخاطرن بحياتهن في مواجهة التحديات التي تواجههن في مجتمعهن المحافظ مثل قوانين الوصاية، وتخلي الآباء، والزواج بالإكراه، وترمل النساء والاعتداء الجنسي.

قام ببطولة الفيلم سلوى أحمد، منال أحمد، خيرية أبو لبن، رغد بالشرم، فَيَ فؤاد.

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