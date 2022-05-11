الفوائد الصحية للفلفل الأسود

المستقلة /- من المألوف من يوصي خبراء صحيون بتناول التوابل كالكركم المضاد للالتهابات، إلا أن الجديد في عالم طب الأعشاب وصية بتناول الفلفل الأسود مع الكركم، بحسب ما نشره موقع Mind Your Body Green.

وتشير الأبحاث إلى أن هذا الاقتران للمادتين يساعد “البيبيرين” وهو مركب عضوي في الفلفل الأسود، على تحسين امتصاص الكركم إضافة لفوائده الصحية المتعددة.

والبيبيرين هو مركب مغذي نباتي طبيعي ، وهو المتسبب في النكهة الحادة للفلفل الأسود المطحون الطازج. وستخدام الفلفل الأسود كمكون في العلاجات الطبيعية والوصفات ليس حديثاً ، حيث استخدم في الطب الهندي ، والطب الصيني منذ عدة قرون، كما تم الترويج لفوائد البيبيرين الصحية كنتيجة للدراسات العلمية الحديثة أيضًا.

ويذكر أن للبيبرين الكثير من التأثيرات النشطة بيولوجيًا في الجسم. ومنها نشاطه المضاد للأكسدة الذي يدعم وظائف الكبد، ويعد الكبد عضوا حيويا للعديد من المسارات الحيوية في الجسم، المتضمنة لطرد السموم. ويتميز بيبيرين بميزاته المضادة للالتهابات، والتي لها ارتباط مباشر بتعزيز الاستجابة المناعية ، التي تحتاجها الأجساد في الفترة الحالية حيث انتشار وباء كوفيد 19 .

كما يدعم البيبيرين عملية الهضم عن طريق تحفيز الانزيمات الهاضمة في الجهاز الهضمي و البنكرياس والأمعاء. كما يمتلك خصائص مضادة للميكروبات .

ويذكر أن الريسفيراترول بمفرده من المغذيات النباتية القوية التي تعزز الوظيفة الإدراكية -وهو خلاصة جذور أعشاب يابانية – يساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ودعم جهاز المناعة، إلا أنه يصعب على جسم الإنسان الاستفادة من الريسفيراترول لسرعة هضمه، الا في حالة إقرانه بالبيبيرين.