الفطر الأسود !! وباء جديد خطير جداً ينتشر في الهند

المستقلة /- قالت السلطات المسؤولة عن القطاع الصحي في الهند، إنه يجب الإعلان عن حالة وباء في عدد من الولايات بعد ارتفاع حالات الإصابة بـ “الفطر الأسود” القاتل.هذه العدوى النادرة تسبّبت في الوفاة في نحو 50 في المئة من الحالات، وقد يُنقذ بعض المرضى فقط بعد إزالة عظم الفك أو العين.

الأشهر الأخيرة شهدت آلاف الإصابات بـ “الفطر الأسود” التي أثّرت في مرضى الكورونا المتعافين، ومن هم في طور التعافي.ويشتبه الأطباء في أن تكون لذلك صلة بالستيرويدات المستخدمة في علاج كوفيد-19.

ويتعرّض مرضى السكري بشكل خاص لخطر الإصابة، ويبدو أنهم يصابون بالفطر الأسود بعد 12 إلى 14 يوماً من شفائهم، طبقاً لـ “بي بي سي”.ولم يتضح بعد عدد الإصابات بالعدوى الجديدة في أنحاء البلاد، التي تشهد حالياً موجة قاتلة ثانية من انتشار كوفيد-19، تسبّبت في وفاة عشرات الآلاف.

وقال وزير الصحة في ولاية ماهاراشترا، راجيش توب؛ في الأسبوع الماضي، إن هناك 1500 حالة إصابة في الولاية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرراً خلال الموجة الثانية لانتشار كوفيد-19 في الهند.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزارة العمل : اطلاق مشروع “تشغيل الشباب” بدعم من البنك المركزي العراقي

اخر الاخبار

هراء كامل .. كشف حقيقة انجذاب المغناطيس لجسم متلقي اللقاح

اخر الاخبار

إجراء جديد من فيسبوك بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية

اخر الاخبار

العملات الرقمية تطورها وانتشارها

اخر الاخبار

صباح الاحد .. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال – فيديو

اخر الاخبار

أوبرا وينفري تفجر مفاجأ مؤلمة وتنهار في البكاء – فيديو

اخر الاخبار

رقص أطباء هنود داخل جناح عزل كورونا يثير الضجة حول العالم

اخر الاخبار

رقص أطباء هنود داخل جناح عزل كورونا يثير الضجة حول العالم

اخر الاخبار

مفاجأة مرعبة بشأن وباء جديد يهدد العالم وأطباء يوضحون

اخر الاخبار

البرلمان العربي يدعو لإعادة إعمار قطاع غزة

اخر الاخبار

قناة إسرائيلية: إطالة أمد العملية بغزة هدفه إغتيال الضيف

رياضية

نادي برتغالي يغري بوفون “بالفطائر وتذاكر متحف”

رياضية

وفاة مشجع أثناء احتفالات أتلتيكو مدريد بالليجا

اخر الاخبار

فيديو.. حورية فرغلي تتحدث عن زيجتها الوحيدة عقب وفاة خطيبها

اخر الاخبار

فيديو.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل صدمتها من محمد رمضان وأمينة خليل

اخر الاخبار

فيديو.. حقيقة تصالح منى السابر مع ابنتها حلا الترك

اخر الاخبار

غدا.. انطلاق معرض أبوظبي للكتاب بقيادة “موزة الشامسي”