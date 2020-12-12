العنب يساعدك على خسارة الوزن وتخسيس جسمك

المستقلة … يعاني العديد من الاشخاص حول العالم من مشكلة الوزن المفرط والتي تعتبر كابوساً للبعض ليعمل جاهداً من اجل التخلص من الوزن الزائد بشتى الطرق والوسائل الممكنة.

وعادةً ما يلجئ الاشخاص الى البحث عن طرق طبيعية دون الحاجة للجوء لعمليات او اخذ الادوية او المكملات الغذائية او اية مواد اخرى تساعد في خسارة الوزن وتخسيس الجسم.

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اكتشف العلماء وجود مادة كيميائية في العنب الأحمر والعنب الأسود تحديداً تسمى ريسفيراترول (بالإنجليزية: Resveratrol) والتي لها دور كبير في مكافحة السمنة بعدة طرق، حيث يعتبر ريسفيراترول من المواد الكيميائية التي تنظم عملية الاستقلاب وتزيد من سرعتها، مما يزيد من استهلاك الطاقة وحرق السعرات الحرارية في الأنسجة العضلية، مما يعزز فوائد العنب للتخسيس.

احتواء العنب على الألياف الغذائية

تعتبر الألياف الغذائية مهمة للغاية في أي حمية غذائية لتخسيس الوزن، وذلك لأن الألياف الغذائية تعطي شعوراً بالشبع مما يقلل من استهلاك الطعام، ويزيد من الشعور بالرضا بعد تناول الطعام، كما انها تعزز الألياف البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساعد على تحسين عملية الهضم، ويعزز من فوائد العنب للتخسيس.

قلة السعرات الحرارية في العنب

يحتوي العنب على سعرات حرارية قليلة، فكل كوب من العنب يحتوي على ما يقارب 62 سعرة حرارية، مما يجعله بديلاً مثالياً للحلويات التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.

لكن في المقابل يحتوي العنب على كمية كبيرة من السكر، مما قد يسبب اضطراباً في مستويات السكر عند مرضى السكري، لذلك ينصح مرضى السكر باستهلاك العنب باعتدال.

يمكنك اضافة فاكهة العنب الى وجباتك اليومية بعدة اشكال مثلاً عصير العنب او أكل العنب بشكل طبيعي بدون خلطه مع مأكولات اخرى او اضافته الى السموذي الخاص بالعنب الذي تفضله.