العملاق الصيني شاومي تنوي طرح هواتف من سلسلة Xiaomi Mi 11

المستقلة /- تستعد شركة الهواتف الصينية العملاقة ”شاومي“ لطرح المزيد من الهواتف في سلسلة ”Xiaomi Mi 11″، بما في ذلك هاتف ”Mi 11 Lite“.

ومن المحتمل أن يأتي الهاتف الجديد بإصدارات ”4G“ و ”5G“ في بعض الأسواق المعنية.

وكشف تسريب حديث من قناة ”Xiaomiui“ على تيليغرام، تفاصيل جديدة حول هاتف ”Mi 11 Lite 4G“ الذي سيطلق في الهند والأسواق العالمية خلال شهر مارس/ آذار الجاري.

ورصد هاتف ”Mi 11 Lite“ في قاعدة بيانات ”Bluetooth SIG“ بنموذج رقم ”M2101K9AG“، حيث يظهر الهاتف في التسريبات بواجهة ”MIUI 12″، مع تقنية البلوتوث 5.2، كما يدعم اثنتين من شرائح ”SIM“.

مواصفات هاتف ”Mi 11 Lite 4G“

سيحتوي هاتف ”Mi 11 Lite 4G“ على شاشة ”AMOLED“ بحجم 6.67 بوصة، وبجودة عرض ”Full HD“ بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90 هيرتز.

وسيعمل هاتف ”Mi 11 Lite 4G“ بواسطة معالج ”Snapdragon 775″، مع اختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 غيغابايت رام، مع سعة تخزين 64 أو 128 غيغابايت.

وبالنسبة للكاميرات، من المتوقع أن يتميز ”Mi 11 Lite 4G“ بإعداد ثلاثي الكاميرا، إذ تأتي الأساسية بدقة 64 ميغابكسل، ومستشعر بدقة 8 ميغا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميغا بيكسل ويمكن أن يكون التصميم مشابها لـ ”Xiaomi Mi 11″، ومع ذلك، لم يتم تأكيد هذا بعد.

ويدعم الهاتف بطارية بسعة 4250 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن اللاسلكي والعكس بقوة 33 واط، وسيأتى بواجهة مستخدم ”MIUI/ 12.5″، ويدعم تقنية بلوتوث 5.1.

وأخيرا، سيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، وهي الأسود والأزرق والوردي. ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف في وقت لاحق من شهر مارس الجاري.

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