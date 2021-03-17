العراق يخسر تنظيم “خليجي 25”

المستقلة/- أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عدم إقامة بطولة “خليجي 25” في العراق.

وفي بيان رسمي، أكدت لجنة التفتيش التابعة للجنة تقييم ملفات “خليجي 25” التابعة للاتحاد صعوبة إقامة البطولة في العراق، لظروف أمنية.

وأضاف البيان أنه تقرر إلغاء زيارة اللجنة للعراق، والتي كانت مقررة في يناير/كانون الثاني الماضي لتفقد منشآت البصرة، على ضوء بعض الأمور الأمنية التي حدثت قبل الزيارة.

وسيعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج، اجتماعا الأسبوع المقبل لتحديد الدولة المستضيفة للبطولة.