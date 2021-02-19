المفوضية العليا : مستعدون لإجراء الانتخابات في موعدها

المستقلة /… أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية اليوم الجمعة إن “هناك لجنة فنية مختصة بالمطابقة الفنية والعينية والالكترونية للبطاقات قبل توزيعها بين الناخبين”، لافتة الى أن “مفوضية الانتخابات على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل”.

وأشارت إلى “انطلاق المفوضية بأول مرحلة تحديث لسجل الناخبين مع استمرار عملية التسجيل البايومتري وعملية توزيع البطاقة البايومترية، فضلاً عن تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية وفتح مجال أوسع لمشاركة أكبر عدد من التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين”، مبينة أن “مفوضية الانتخابات مستمرة بطبع البطاقات البايومترية، بعد وصول الوجبة السادسة من البطاقات البايومترية التي تبلغ 736 ألف بطاقة”.

فما رحب مكتب الأمم المتحدة في العراق بمساهمة الولايات المتحدة الأميركية لمساعدة في بناء القدرات داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وفي بيان لها، كشفت الأمم المتحدة أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “USAID” قدمت مساهمة قدرها 9.7 مليون دولار أميركي للمشروع الذي تقوده الأمم المتحدة في العراق.

وسيسمح تمويل “USAID” بنشر مستشارين انتخابيين تابعين للأمم المتحدة على المستويات دون الوطنية بينما تستعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم الانتخابات العامة المبكرة، في أكتوبر 2021.

وقال مدير “USAID” في العراق، جون كارديناس إن “الولايات المتحدة ملتزمة بالاستماع إلى احتياجات العراق وتقديم دعم مخصص يعزز سيادة العراق واستقراره”.

وكشف أن تمويل الوكالة سيضمن قدرة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على التنفيذ الفعال لأنشطتها الانتخابية الأكثر إلحاحًا استعدادًا للاستحقاقات البرلمانية العراقية القادمة لعام 2021.

وفي بيانها حرصت الأمم المتحدة على تقديم الشكر للولايات المتحدة على مساهمتها في عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في العراق. (النهاية)