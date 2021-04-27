 الصحة المصرية توضح حقيقة التسجيل الصوتي حول تدهور الوضع بسبب كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ ردت وزارة الصحة والسكان المصرية، ما يتم تداوله من تسجيل صوتي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عدم توافر أسرة للمرضى، وتدهور الوضع الوبائي بالمحافظات.

وأكدت وزارة الصحة المصرية أن ذلك التسجيل عار تماما عن الصحة ولا يمت لوزارة الصحة والسكان ولأي من قطاعاتها بصلة، موضحة توافر أكثر من 45% من السعة السريرية بكافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، لاستقبال حالات مرضى فيروس كورونا المستجد.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، المواطنين من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعدم تداول أي معلومات من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام دون الرجوع للمصادر الرسمية بالوزارة، محذرا من استخدام اسم الوزارة في تضليل الرأي العام، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بذلك.

وأكد مجاهد توافر مخزون استراتيجي من الأكسجين الطبي بجميع مستشفيات الجمهورية المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا بلغ 2 مليون و200 ألف لتر، فضلاً عن توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بالمستشفيات، لافتا إلى استمرار التوريد طبقا لمعدلات التشغيل بكل مستشفى من خلال النظام الإلكتروني المميكن.

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