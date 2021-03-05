الصحة المصرية: تطعيم 1141 مواطنًا من الفئات المستحقة بلقاح كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن تلقي 1141 مواطنًا من الفئات المستحقة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك في اليوم الأول من بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين، والذي بدأ أمس الخميس، في إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تخصيص 40 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا من خلالها، حيث تم تخصيص 3 مراكز بـ محافظة القاهرة لتلقي اللقاحات (مركز طبي النزهة، مركز طبي القطامية، مركز طبي الزهور بـ حي الأسمرات) و4 مراكز بـ محافظة الجيزة ( مركز فاكسيرا، مركز صحة ميت عقبة، المركز الطبي بشرق اليوم بـ إدارة أكتوبر، والمركز المتميز بـ الأخصاص)، و3 مراكز بـ محافظة الإسكندرية (المركز الإفريقي لصحة المرأة، مركز صحة أسرة العمراوي، مركز صحة أسرة المفروزة)، وتم تخصيص مركزين بـ محافظة القليوبية ( مستشفى معهد ناصر، ومستشفى كفر شكر).

وأضاف “مجاهد” أنه تم تخصيص مركزين لتلقي اللقاحات بـ محافظة البحيرة (المعهد القومي للقلب بدمنهور، مستشفى دنشال التعليمي)، و4 مراكز بـ محافظة أسيوط (مسشفى الإيمان العام، مركز صحة الوليدية، الوحدة الصحية بني زيد بوق، الوحدة الصحية نزلة باكور)، ومركزين بمحافظة الوادي الجديد (مركز طبي الخارجة، ومركز طبي الداخلة)

وأشار “مجاهد” إلى أنه تم تخصيص مجمع الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفى النصر بـ محافظة بورسعيد، ومستشفى شرم الشيخ الدولي بـ محافظة جنوب سيناء، ومستشفى العريش العام بـ محافظة شمال سيناء، ومستشفى حميات منوف بـ محافظة المنوفية، ومعهد كبد المحلة بـ محافظة الغربية، ومستشفى قلين الجديدة بـ محافظة كفر الشيخ، ومستشفى القلب بـ محافظة مرسى مطروح، ومركز القلب والجهاز الهضمي بـ محافظة دمياط، ومستشفى المنصورة الدولي بـ محافظة الدقهلية، والمركز الطبي بكيمان فارس بـ محافظة بني سويف، ووحدة طب أسرة مبارك بـ محافظة السويس، ومستشفى سمالوط النموذجي بـ محافظة المنيا، ومركز رعاية طفل شرق بـ محافظة سوهاج، ومركز صحة ثاني الزقازيق بـ محافظة الشرقية، ومركز صحة الأسرة المشروع الأوروبي بـ محافظة قنا، ومستشفى حميات الأقصر بـ محافظة الأقصر، ومستشفى صدر أسوان بـ محافظة بأسوان، ووحدة صحة الأسرة بالأحياء بـ محافظة البحر الأحمر، كمراكز لتلقي اللقاحات.

ولفت “مجاهد” إلى أن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال أكثر من مرحلة، تبدأ بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، www.egcovac.mohp.gov.eg ثم يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها؛ لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

وتابع “مجاهد” أنه فور توجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة، وذلك للحصول على الموافقة المستنيرة، ومن ثم ينتقل المواطن إلى مناطق الانتظار حتى يأتي دوره للانتقال إلى غرفة الموافقة المستنيرة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضاف “مجاهد” أنه بعد انتقال المواطن إلى غرفة الموافقة المستنيرة، وهي المرحلة الثانية في خطوات الحصول على الجرعة الأولى للقاح داخل مراكز التطعيم، يتم الرد على كافة استفساراته، وشرح البنود الخاصة بالموافقة من خلال الطاقم الطبي المتواجد، كما يتم مراجعة بيانات المواطن والتحقق من استيفاء كافة المستندات، و في حال عدم قدرة المواطن على القراءة والكتابة يقوم بوضع البصمة في وجود شاهد محايد، ويقوم الطبيب المعني بالتوقيع على الاستمارة، ويتم إعطاء نسخة منها للمواطن للاحتفاظ بها.

وأوضح أن المرحلة الثالثة والأخيرة في خطوات الحصول على الجرعة الأولى من اللقاحات تتمثل في غرفة التطعيمات، حيث يتم التأكد فيها من هوية المواطن، ويتم حقنه باللقاح أعلى ذراعه، ثم تقوم الممرضة المعنية بتأكيد تسجيل حصول المواطن على الجرعة الأولى على منظومة وزارة الصحة والسكان المُميكنة الخاصة باللقاح، وتسجيل تاريخها وتحديد موعد الحصول على الجرعة الثانية، مشيراً إلى أن هناك عيادات مخصصة بمراكز التطعيمات لمتابعة المواطنين بعد تلقي اللقاحات في حالة ظهور أي أعراض جانبية بسيطة أو متوسطة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، كما تتم تلك الخطوات أيضا خلال الزيارة الثانية للمواطن للحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات.

وأشار “مجاهد” إلى أن المواطنين الحاصلين على لقاح “سينوفارم” سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح ” استرازنيكا” جرعتهم الثانية بعد مرور 12 أسبوعا ( 3 أشهر ) من تلقيهم الجرعة الأولى.

يذكر أنه تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.