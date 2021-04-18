الصحة السعودية تفتح تحقيق مع ممرض خدع مواطنا خلال تلقيه لقاح كورونا‎

المستقلة/-أحمد عبدالله/كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، أنها فتحت تحقيقا في حادثة مثيرة قام فيها ممرض آسيوي بخداع أحد المواطنين السعوديين خلال تلقيه لقاح كورونا، حيث تم حقنه فقط ومن ثم سحب إبرة اللقاح دون دفع محتواها لداخل جسمه.

وكانت الحادثة أثارت ردود فعل واسعة بعدما تم تداول مقطع فيديو لها، حيث ظهر الممرض بالفعل وهو يحقن ذراع السعودي، ليقوم بعدها بسحب إبرة اللقاح كما هي، إذ بقيت مادة اللقاح فيها.

وأصدرت مديرية الصحة في منطقة الرياض، بيانا قالت فيه إن ”الواقعة حصلت قبل شهر من قبل أحد الممارسين الصحيين الآسيويين التابع لإحدى الكليات الطبية الخاصة في مدينة الرياض وتم إيقافه في حينه وتقديم الخدمة الصحية اللازمة للمواطن حسب المتبع“.

وأضاف البيان أن ”هذا التصرف مرفوض ولا يتماشى مع البروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة وقد تم مخاطبة مرجع الممارس وفتح تحقيق عاجل والرفع للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيال ذلك وفقا للأنظمة المعمول بها“.

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