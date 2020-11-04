الشرطة الأمريكية تضرب وتصفع ناخب داعم لـ بايدن – فيديو

المستقلة/- ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية فلوريدا على أحد الداعمين للمرشح الأمريكي بايدن بسبب تهكمه و سخريته من منافسه في الشارع مما أدى إلى غضب الجماهير الموالية لترامب.

حسب ما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن أحد الداعمين لبايدن تهكم على العلم الفيدرالي الخاص بترامب وسمعه أحد الناخبين الذي صوت لترامب فانفعل بسبب سخريته.

أثارت تلك المشكلة القلق والتوتر بين أنصار المرشحين، وقام كل فريق بتراشق الألفاظ والأمر تطور إلى التعدي بالضرب، فتدخلت الشرطة للفصل بين الفريقين.

قامت الشرطة الأمريكية بضرب وصفع الشخص الذي تسبب في تلك المشكلة من داعمين بايدن، والتقطت عدسات الكاميرات في الشارع ما قام به ونشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.