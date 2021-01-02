الشابندر: لو كنت مكان الكاظمي لأقلت اغلب الوزراء

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المستقلة.. انتقد السياسي والنائب السابق عزت الشابندر بشدة ما حدث في جلسة مجلس الوزراء من مداخلات بمناسبة العام الجديد، داعيا الى اقالة اغلب الوزراء.

وقال الشابندر في تغريدة على صفحته بموقع التواصل “تويتر”، اليوم السبت: “مع احترامي للسيد رئيس مجلس الوزراء  الاخ  مصطفى الكاظمي وهو يستمع  لمداخلات وزرائه  وتهنئتهم له بمناسبة العام الجديد في جلستهم أمس ، اُقسمُ بالله لو كنتُ مكانَهُ لأقَلْتُ أغلبهم من مناصبهم خاصة وهو يعرف حجم الفرق بين ريائهم وبين وفائهم وأمانتهم على مناصبهم”.

وكان الوزراء قد تملقوا الكاظمي في مداخلاتهم بشكل تسبب باستياء الشارع العراقي بعد تسريب الفيديو الخاص بالجلسة.

وفي تغريدة لاحقة اعرب الشابندر عن خشيته من أن يكون الكاظمي هو آخر رئيس للوزراء قبل الفوضى.

وجاء في التغريدة على الموقع نفسه “إذا كانَ عهدُ السيّد عادل عبد المهدي هو آخر عهود الشيعة بعد العام 2003  حيث حفر زعماء تغَانُم السلطةِ قبورَهُم بأيديهم، فإنّ أخشى ما أخشاه هو أن يكون السيّد الكاظمي هو آخِر رئيسٍ للوزراء قبل الفوضى”.

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