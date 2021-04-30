السيسي يعلق على تفشي فيروس كورونا في الهند

المستقلة/-أحمد عبدالله/ علّق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، على تفشي فيروس “كورونا” المستجد في الهند أخيرا، ما نجم عنه العديد من الوفيات والإصابات.

وحرص السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي على تعزية شعب الهند في وفيات “كارثة كورونا”، قائلا: “بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا جائحة كورونا، ونأمل في أن تتمكن من تجاوز هذه الفترة العصيبة في أسرع وقت ممكن”.

كما تمنى الرئيس المصري الشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي، وأكد تضامن مصر الكامل مع الهند في جهودها لمواجهة هذه الظروف.

متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي الصديق، وأؤكد تضامن مصر الكامل مع الهند في جهودها لمواجهة هذه الظروف.

​وكانت الهند وجهت طلبا محددا إلى مصر، أمس الخميس، للتخفيف من “كارثة كورونا”، في ظل تفاقم أزمة الوباء في البلد الآسيوي خلال الآونة الأخيرة.

 

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