السيسى محذرا أثيوبيا: بلاش تمس نقطة مياه من مصر لأن الخيارات كلها مفتوحة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يتابع تطورات مفاوضات سد النهضة وموقف أشقائنا فى إثيوبيا وتعنتهم وفرض الأمر الواقع، مضيفاً: “ياجماعة لازم نكون بنتعلم من التحديات والمشاكل التى على الأقل نكون عاصرناها وشوفنا حجم التحديات والتكلفة ضد أى مواجهة”.

وتابع السيسى، خلال كلمته أثتاء افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة: “أنتوا ما شوفتوش مواجهة زى 62 و67 كانت تكلفتها عملت إيه أو مواجهة زى اللى فى العراق عملت إيه”، مشيراً إلى أن التعاون والاتفاق أفضل كتيرا من أى شيء.

وأضاف الرئيس السيسى على كل حال إحنا منسقين مع أشقائنا فى السودان وسنتحرك ونعلن للعالم عدالة القضية وفى إطار القانون الدولى، مؤكداً أنه يجب الحفاظ على كل نقطة مياه، متابعاً هنتحرك أكتر وأشقائنا فى الدول العربية سيدعموننا فى قضية سد النهضة.

ووجه الرئيس السيسى، رسالة لاثيوبيا، قائلاً ” بلاش نصل لمرحلة انك تمس نقطة ماية من مصر لأن الخيارات كلها مفتوحة وتعاوننا أفضل نبنى مع بعضنا أفضل من أن نختلف ونتصارع، نحترم رغبة الشعوب فى التنمية دون المساس بحصة مصر من المياه.