السودان يتهم إثيوبيا بتهديد أمن 20 مليون سودانى

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قالت الخرطوم إن موقفها ثابت من مسألة سد “النهضة”، واتهمت إثيوبيا بالتعدي على مبادئ حسن الجوار وتهديد أمن 20 مليون سوداني، بعد إعلان إديس أبابا إصرارها على بدء الملء الثاني للسد

وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في بيان، إن “الإثيوبيين اعتدوا على السودان وتعدوا على أسس حسن الجوار بالطريقة التي أجروا بها الملء الأول للسد” في يوليو الماضي.

واتهمت الوزيرة إثيوبيا بتهديد أمن 20 مليون سوداني، وأمن السودان القومي بالطريقة التي أعلنوها بتنفيذهم للملء الثاني المزمع في يوليو المقبل.

هذا وقد دعت الخرطوم إلى عقد قمة لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية للوصول إلى اتفاق بشأن سد “النهضة” الإثيوبي.

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