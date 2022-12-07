السوداني يؤكد.. القمة العربية – الصينية تتزامن مع عبور العراق مرحلة سياسية صعبة

المستقلة/- اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان القمة العربية – الصينية في الرياض تأتي تزامناً مع عبور العراق مرحلة سياسية صعبة

وقال السوداني تكتسب مشاركة العراق في القمة أهمية خاصة بوصفها مناسبة لمشاركة رؤية حكومتِنا الاقتصادية الجديدة ، مشيرا الى ان الإدارة الحديثة للاقتصادِ هي محور عملِ حكومتنا.

واكد على بناء اقتصاد عراقي قوي قادر على تحقيق التغيير النوعي المنشود ، وقال نريد للعراق أن يكون منطقة تلاقٍ وتكاملٍ بين الشرق والغرب”.