السفيرة الامريكية تبشر الشعب العراقي بنظام كهرباء متقدم
المستقلة / متابعة /- قالت السفيرة الامريكية الينا رومانسكي ، انها التقت في بغداد بوزير الكهرباء زياد علي فاضل وناقشت معه واقع الكهرباء في العراق .
واكدت السفيرة في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” ، تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، انها ناقشت مع الوزير اولويات قطاع الكهرباء في العراق ، مشددة على ان الشعب العراقي يستحق نظام كهرباء متقدم اسوة بدول العالم .
وختمت السفيرة تغريدتها بالقول ، ان الولايات المتحدة مستعدة وراغبة في العمل مع الحكومة العراقية لجعل هذا الامر واقعا ملموسا .
التقيت مع وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل لمناقشة أولويات قطاع الكهرباء في العراق. يستحق الشعب العراقي نظام كهرباء متقدم أسوة بدول العالم. الولايات المتحدة مستعدة وراغبة في العمل مع @IraqiGovt لجعل هذا الأمر واقعاً ملموساً. pic.twitter.com/PFlgwKcmdM
— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) December 12, 2022
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