السفيرة الامريكية تبشر الشعب العراقي بنظام كهرباء متقدم

المستقلة / متابعة /- قالت السفيرة الامريكية الينا رومانسكي ، انها التقت في بغداد بوزير الكهرباء زياد علي فاضل وناقشت معه واقع الكهرباء في العراق .

واكدت السفيرة في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” ، تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، انها ناقشت مع الوزير اولويات قطاع الكهرباء في العراق ، مشددة على ان الشعب العراقي يستحق نظام كهرباء متقدم اسوة بدول العالم .

وختمت السفيرة تغريدتها بالقول ، ان الولايات المتحدة مستعدة وراغبة في العمل مع الحكومة العراقية لجعل هذا الامر واقعا ملموسا .

 

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