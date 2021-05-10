السعودية تكشف عن الفئات الوافدة إلى المملكة المستثناة من الحجر الصحي

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع الوافدين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

وأوضحت أن الفئات المستثناة من القرار وتشمل المواطنين والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة، بالإضافة إلى طواقم الملاحة الجوية ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.

وقالت إنه “على جميع القادمين إلى المملكة غير المحصنين الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة”.

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