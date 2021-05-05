السعودية تقدم لقاحات كورونا لهذه الفئات في بيوتهم‎ منعا لتعرضهم للخطر

المستقلة/-أحمد عبدالله/ فى مسعى للحد من احتمالات تعرض كبار السن للخطر، تساعد وزارة الصحة السعودية المواطنين من كبار السن والمستضعفين ومرافقيهم على أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وهم في أمان ببيوتهم.

ففي كل صباح تنطلق أطقم طبية بسياراتها عبر مدن المملكة، للمرور على المواطنين المرضى أو كبار السن لإعطائهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حيث يقيمون.

وتنفس كثيرون الصعداء ببدء هذه الحملة في منتصف مارس/ آذار، لا سيما من ليس بوسعهم مغادرة بيوتهم والانتقال لمراكز التطعيمات بسبب كبر السن أو العجز أو المرض.

وأوضح الممرض السعودي فهد العنزي، وهو مشارك في الحملة، أنه يتم إجراء اتصال هاتفي أولا بذوي المريض لمعرفة ما إذا كان على استعداد لأخذ اللقاح أم لا، وفي حالة القبول يتم ترتيب موعد للزيارة وإعطاؤه اللقاح مجانا في بيته.

وأضاف العنزي ”بدأنا حملة التطعيم لمرضى الطب المنزلي. بداية الحملة نتصل عن طريق مركز الاتصال في المركز للتواصل مع المرضى، في حال قبول التطعيم يتم التنسيق للزيارة في اليوم المقبل مع طبيب وطاقم التمريض، وتتم زيارة المرضى في اليوم التالي وإذا تم وجود مرافقين لدى المريض يتم إعطاؤهم اللقاح دون أي مواعيد مسبقة“.

وقالت السعودية آمنة بكاشي، التي يصعب على والديها الانتقال إلى مركز التطعيمات بسبب كبر سنهما، لتلفزيون رويترز: ”يارب لك الحمد ما قصروا بصراحة لأنه كنا شايلين هم كيف نقول لهم لأنهم ما يقدروا يتحركوا، لأنهم مقعدين تماما، فالحمد لله رب العالمين جوا فريق الرعاية المنزلية ودخلوا على الوالدين وطبعا تقابل معاهم وكشفوا عليهم بشكل عام وأخذوا العلامات الحيوية، وطبعا الحمد لله تم أخذ اللقاح ويارب لك الحمد جوا للمنزل وكنت فعلا شايلة هم طريقة نقلهم، كيف أقدر أنقلهم، فالحمد لله الوالد والوالدة الحمد لله بحالة جيدة“.

ووالدا آمنة كانا من بين كثيرين زارتهم الأطقم الطبية في بيوتهم وأجرت لهم فحصا طبيا عاما قبل أن تعطيهم اللقاح.

وسجلت السعودية حتى الآن 421300 إصابة بفيروس كورونا و7006 وفيات.

 

 

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