السعودية تحدد كيفية أخذ تصاريح العمرة والصلاة فى المسجد الحرام

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفاد مصدر مسؤول بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالسعودية، بأنه تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأعلن المصدر، عن كيفية أخذ تصاريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام.

كما أشار المصدر لـ”واس”، إلى أنه “انطلاقا من حرص القيادة على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، من معتمرين ومصلين، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بمكة المكرمة إلى 50 ألف معتمر، و100 ألف مصل يوميا”، لافتا إلى أن ذلك (الصلاة والعمرة) للأشخاص المحصنين ضد فيروس كورونا، وفق ما يظهره تطبيق “توكلنا” لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة)، بدءا من 1 رمضان 1442 هجري، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وشدد المصدر على أن المنصة الوحيدة المعتمدة لأخذ تصاريح العمرة والصلاة هي من خلال تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”، داعيا إلى “توخي الحذر من المنصات الوهمية والمواقع الزائفة، والتأكد من التواريخ والمواعيد بحسب المسجل عبر التطبيق”.

كما قالت “واس” إن المصدر قد أعلن أن دخول المسجد الحرام يستلزم عرض التصريح للجهات المختصة عبر تطبيق “توكلنا”، وذلك من حساب المعتمر أو المصلي مباشرة.