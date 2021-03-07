السد يتوج بطلا للدوري القطري

المستقلة/- توج السد بلقب دوري نجوم قطر لكرة القدم، قبل 41 جولات على نهاية الموسم، وذلك بعد فوزه 3-0 على أم صلال، اليوم الأحد.

ورفع السد، الذي توج بلقب كأس قطر الشهر الماضي، رصيده إلى 50 نقطة، متقدما بفارق 13 نقطة على الدحيل حامل اللقب وملاحقه المباشر، وهو فارق لا يمكن تعويضه في المباريات الـ4 المتبقية.

وسجل ثلاثية السد، الذي توج باللقب للمرة 15 في تاريخه، مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 34 بعدما تابع تمريرة عرضية من يوسف عبد الرزاق في المرمى من مدى قريب.

وضاعف عبد الرزاق النتيجة في الدقيقة 51 بتسديدة ساقطة من فوق الحارس من مدى قريب.

واختتم رودريجو تاباتا الثلاثية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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