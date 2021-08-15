الرافدين يوجه فروعه لاستقبال الزبائن الراغبين بفتح الحسابات بأنواعها

المستقلة /- وجه مصرف الرافدين، الأحد، فروعه كافة في بغداد والمحافظات بالاستمرار باستقبال الزبائن الراغبين بفتح الحسابات بأنواعها.

وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، (15 آب 2021)، أن “العديد من المواطنين لديهم الرغبة الكبيرة في فتح الحسابات لغرض ايداع أموالهم في المصرف والحصول على الفوائد”.

ودعا البيان، موظفي المصرف إلى “تقديم التسهيلات اللازمة للذين يرومون إيداع أموالهم في الجهاز المصرفي والاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرف عن طريق تلك الإيداعات”.

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