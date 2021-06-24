الرافدين يدعو المواطنين لايداع اموالهم في المصرف بدلا من اكتنازها في المنازل

المستقلة/- أعلن مصرف الرافدين، ان فتح حسابات التوفير والجاري للمواطنين يكون في فروع المصرف وذلك لايداع اموالهم في المصرف بدلا من اكتنازها في المنازل والحصول على العوائد المالية المجزية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، إنه “تقرر زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر لتصبح 4.5 بالمئة، كذلك زيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5 بالمئة”.

واضاف البيان انه “تم زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5 بالمئة”.

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