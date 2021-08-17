الرافدين يؤكد ارتفاع عدد الحسابات المفتوحة في فروعه ببغداد والمحافظات

المستقلة/- اعلن مصرف الرافدين، عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين في فروعه ببغداد والمحافظات خلال شهر تموز الماضي.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات أخرى، وصلت إلى 234 حساباً جارياً بالدينار والدولار، في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين إلى 2343 حساباً بالدينار والدولار”.

وأوضح، أن “عدد الودائع التي تم فتحها في الشهر نفسه بلغت 272 وديعة”.

وأشار إلى أن “المصرف مستمر في تقديم خدماته وذلك بفتح الحسابات للمواطنين بالدينار والدولار الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها”.

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