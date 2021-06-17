الرافدين : تعليمات ميسرة بشأن منح قروض السيارات في بغداد والمحافظات

المستقلة /- اعلن مصرف الرافدين الحكومي، عن تعليمات ميسرة بشأن منح قروض السيارات في عدد من فروعه ببغداد والمحافظات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الخميس، إن التعليمات الخاصة بقروض السيارات بالنسبة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصراً ومن حاملي الماستر كارد تنص على ان يكون راتب الموظف هو الضمانة الوحيدة والتأمين ضد التلكؤ بالتسديد على ان يقدم الموظف ايضا كتاب استمرارية بالخدمة الوظيفية.

واضاف بالنسبة للمواطنين والمتقاعدين والموظفين غير الموطنة رواتبهم على المصرف فعليهم تقديم كفيل موظف مستمر بالخدمة على الملاك الدائم وان يغطي 50 بالمئة من راتبه قيمة القسط مع الفائدة.

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