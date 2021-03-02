 الرئاسة اللبنانية تكشف صحة تصريحات منسوبة لعون

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الرئيس ميشال عون أدلى بتصريحات حمل فيها الحريري مسؤولية “خراب لبنان”.

جاء ذلك في بيان لمكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

وقال البيان: “تتناقل وسائل الإعلام منذ صباح اليوم، عن إحدى الصحف المحلية، كلاما منسوبا إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الأوضاع الراهنة والملف الحكومي”.

وأضاف: “يؤكد مكتب الاعلام أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا”.

ودعى المكتب “وسائل الاعلام للعودة إليه في كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية في أي موضوع كان”.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نسبت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، للرئيس عون قوله “إن الحريري يرفع السقف في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب الدعم الذي يتلقاه من قوى داخلية وخارجية”.

كما نسبت الصحيفة لعون قوله: “أنا غير مستعد لتسليم البلاد الى من يتحمّلون المسؤولية عن خرابها، ولن أضعف أمام الضغوط، وسأمضي بقية عهدي مدافعاً عن حقّي في لعب دور الشريك الكامل، وعندما يريدون رئيساً للحكومة مصنّفاً سياسياً، فهذا يعني أنني سأكون شريكاً كاملاً، من دون أي مجاملة أو مواربة. أما إذا كان لديهم حل آخر، فليأتوا به، لكن ليقترحوا رئيساً للحكومة من خارج النادي السياسي المسؤول عن خراب البلاد”.

ويعجز لبنان عن تشكيل حكومة، منذ استقالة حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت الدامي في 4 أغسطس/آب الماضي، والذي أسفر عن مقتل ما يزيد عن 200 شخص.

ولاحقا كلف الرئيس ميشال عون مصطفى أديب بتشكيل الحكومة، إلا أنه أعلن تنحيه بعد الفشل في إتمام المهمة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عاد عون وكلف سعد الحريري بتشكيل حكومة، ليعلن الأخير في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه قدم إلى رئيس الجمهورية “تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي”، إلا أن عون أعلن اعتراضه على تشكيلة الحريري، معتبرا أنه شكلها دون الاتفاق معه من خلال تفرد بتسمية الوزراء.

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