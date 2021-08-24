الداخلية : القبض على مزور سند عقاري بقيمة مليار دينار العراقي

المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، القبض على مزور سند عقاري بقيمة مليار دينار، و متهم بسرقة 72 مليون دينار عراقي من إحدى الشقق بسماية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب إجرام الكاظمية تمكنت من القاء القبض على متهمة لقيامها بتزوير سند عقاري بقيمة مليار دينار ضمن منطقة الكاظمية، حيث تم تدوين أقوالها بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة ٢٨٩ من قانون العقوبات”.

وأضافت أن “مفارز مكتب مكافحة اجرام النهروان ألقت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (٧٢) مليون دينار عراقي من إحدى الشقق السكنية في مجمع بسماية، وبعد التحري وجمع المعلومات القي القبض عليه وتم توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات”.

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