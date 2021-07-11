المستقلة /- أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، إحباط ثلاث محاولات ابتزاز إلكتروني في محافظتين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاحد، إنه “تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية من إفشال ٣ محاولات ابتزاز الكترونية ضد فتيات في محافظة الأنبار ومحاولة في محافظة النجف”.

وأضافت، “حيث استطاعت المفارز من تحديد المبتزين الذين هددوا ضحاياهم بنشر صورهن ومحادثاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم يدفعن مبالغ مالية أو يخضعن لرغباتهم الدنيئة”.

وتابعت، “وفي الأثناء اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، كما قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الفتيات”.