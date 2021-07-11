الداخلية العراقية : إحباط ثلاث محاولات ابتزاز إلكتروني في محافظتين

المستقلة /-  أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، إحباط ثلاث محاولات ابتزاز إلكتروني في محافظتين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاحد، إنه “تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية من إفشال ٣ محاولات ابتزاز الكترونية ضد فتيات في محافظة الأنبار ومحاولة في محافظة النجف”.

وأضافت، “حيث استطاعت المفارز من تحديد المبتزين الذين هددوا ضحاياهم بنشر صورهن ومحادثاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم يدفعن مبالغ مالية أو يخضعن لرغباتهم الدنيئة”.

وتابعت، “وفي الأثناء اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، كما قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الفتيات”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الداخلية العراقية : إحباط ثلاث محاولات ابتزاز إلكتروني في محافظتين

اخر الاخبار

إنتاج النفط العراقي انخفض إلى 3.862 ملايين برميل في اليوم في شهر يونيو

اخبار العراق

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاحد

اخبار العراق

المفوضية : العدد النهائي للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات هو 3243

اخبار العراق

طقس العراق : استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق البلاد خلال اليوم

اخبار العراق

هيئة الحج : حقوق من ظهرت اسماؤهم بقرعة الاعوام الماضية محفوظة

اخبار العراق

لتحقيق مناعة مجتمعية.. صحة الرصافة تدعو لاعادة النظر بالخطة التلقيحية

اخبار العراق

لتحقيق مناعة مجتمعية.. صحة الرصافة تدعو لاعادة النظر بالخطة التلقيحية

اخبار العراق

الاقتصادية النيابية تدعو الحكومة الى فتح ملف العقود في وزارة التجارة

اخبار العراق

العمل : زيادة اعداد المستفيدين من مبادرة صندوق اقراض المشاريع الصغيرة

اخبار العراق

صلاح الدين تنفذ حزمة من مشاريع صندوق اعادة الاعمار في المحافظة

رياضية

الأرجنتين تتوج بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل

اخر الاخبار

فيديو.. زينة ترفض ظهور أبنائها وتنفعل عليهما في لقاء تلفزيوني

اخر الاخبار

فيديو.. لطفي بوشناق: مساعدات مصر لتونس موقف يذكره التاريخ

اخر الاخبار

فيديو.. أميرة الناصر متهمة بالإساءة للنقاب.. وهكذا ردت

اخر الاخبار

مقاضاة مغنية بريطانية نشرت صورتها على إنستغرام

ثقافة وفنون

صور.. سيد رجب يحتفل بخطوبة نجله