الخدمات النيابية : استضافة وزير النقل وأمين بغداد لمناقشة ملف القطار المعلق

المستقلة/- أعلنت لجنة الخدمات النيابية، استضافة وزير النقل وأمين بغداد الأسبوع المقبل بشأن القطار المعلق، فيما حددت أسباب وقوع الحوادث على السكك الحديد.

وقال عضو اللجنة جاسم بخاتي في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “اللجنة تابعت وأرسلت الكثير من الملفات الى وزير النقل والوكلاء ومدير عام السكك، بشأن قضية تقادم الطرق والسكك الحديد وكيفية معالجتها ووضع حلول سريعة لها”، مبيناً أن “المشكلة الأساسية هي أن الوزارة لم تعالج حتى الآن هذا الملف ،وهناك حوادث ومشاكل تحدث بسبب تقادم السكك”.

وأضاف أن “اللجنة قررت استضافة وزير النقل وأمين بغداد يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل بخصوص مجموعة من الأمور التي تتعلق بقطار بغداد المعلق وبمديرية الطرق والسكك وجميع الدوائر التي لها علاقة مباشرة مع المواطنين”.

وتابع أن “الاستضافة جاءت بسبب عدم استجابتهما والاهتمام بالكتب المرسلة من قبل لجنة الخدمات باتجاه الوزارة والدائرة المعنية”.

وأعلنت محافظة بغداد في الخامس من نيسان الماضي، انه تمَّ إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بمشروع قطار بغداد المعلق، ورفعه الى الجهات المعنية، مبيناً أن المشروع الآن أصبح بين وزارات النقل والتخطيط والمالية.

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