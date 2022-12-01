الخارجية السعودية تعلن آلية سهلة للحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية

المستقلة/- أعلنت وزارة الخارجية عن تأشيرة “الزيارة الشخصية”، التي تأتي “ضمن إطار الجهود المبذولة لزيادة أعداد الزيارات الخارجية، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030″، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومن مزايا تأشيرة “الزيارة الشخصية”، دخول الأجانب إلى الأراضي السعودية لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من المواطنين السعوديين، وتتيح التأشيرة التنقل بين مدن السعودية، وتأدية مناسك العمرة، وزيارة الأماكن الدينية والتاريخية، والمشاركة في الفعاليات الثقافية.

وأشارت “الخارجية” السعودية إلى آلية الحصول على التأشيرة من خلال التقديم إلكترونيا على الموقع المختص.

 

وبينت أنه يمكن لمواطني السعودية دعوة أصدقائهم لزيارة السعودية وأداء مناسك العمرة من خلال تقديم طلب زيارة شخصية على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية والتقدم بطلب “الزيارة”، من خلال خدمة الأفراد في المنصة وتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، وتعبئة البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية، والموافقة على التعهدات اللازمة، ليتم بعد ذلك معالجة الطلب وإصدار “مستند تأشيرة زيارة شخصية”، الذي يمكن استعراض بيانته من خلال خدمة الاستعلام عن “طلب دعوة”، وفق ما ذكرت “واس”.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المدعو للزيارة يستطيع إكمال عملية دفع الرسوم والتأمين الطبي بعد تعبئة نموذج “طلب تأشيرة دخول” في منصة التأشيرات، ومن ثم تقديم الطلب وجواز السفر إلى سفارة أو قنصلية السعودية في بلد الضيف أو عبر المراكز أو المكاتب المعتمدة للسفارة أو القنصلية.

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