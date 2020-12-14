الحلبوسي ينعى النائب حنين القدو

المستقلة/ سرى جياد/.. نعى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي النائب عن المكون الشبكي حنين القدو الذي وافته المنية يوم أمس إثر مرض عضال.

وقال الحلبوسي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر “‏ببالغ الحزن و الأسى تلقينا نبأ وفاة الأخ والزميل النائب عن المكون الشبكي الدكتور “حنين القدو”، بعد صراع طويل مع المرض، وفي هذا المصاب الجلل.”

وتابع “نعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته،وأن يلهمنا وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. “