الحلبوسي: العراق نجح دبلوماسيا وسياسيا بإنجاز الاتفاق الاستراتيجي مع أمريكا

المستقلة /- اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أن العراق نجح دبلوماسيا وسياسيا بإنجاز الاتفاق الاستراتيجي العراقي الأمريكي.

وقال الحلبوسي في تغريدة على “تويتر”، وفقا لقناة “السومرية نيوز” الفضائية ، إن “العراق يخطو واثقا نحو تحقيق كامل قدراته، واليوم ينجح دبلوماسيا وسياسيا؛ بإنجاز الاتفاق الاستراتيجي العراقي الأمريكي، ضمن متطلبات المرحلة الجديدة، ومقتضيات المصلحة الوطنية، وتحقيق السيادة الناجزة، وبناء عراق مقتدر”.

وأضاف “نبارك إنجاز رئيس مجلس الوزراء وفريقه المفاوض وكل الجهود التي بذلت لتحقيق هذا النجاح”.

والتقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الإثنين، الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تم التباحث في عدة مجالات، منها؛ التأكيد على عدم وجود قوات قتالية بحلول 31 من ديسمبر 2021.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

رئاسة الجمهورية تحذر من توجه بعض الاطراف السياسية لتأجيل الانتخابات

الاخبار

تفاصيل مكالمة قيس سعيد ووزير الخارجية الأمريكي

اخر الاخبار

من ثاني أعلى قمة في العالم.. وفاة متسلق جبال شهير

اخر الاخبار

اتفاق تاريخي بين الكوريتين بشأن روابط الاتصال

اخر الاخبار

الرئيس العراقي: ‏نتائج الحوار الاستراتيجي مع أمريكا مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة

اخر الاخبار

الحلبوسي: العراق نجح دبلوماسيا وسياسيا بإنجاز الاتفاق الاستراتيجي مع أمريكا

اخر الاخبار

أمور يجب تركها عند الاقبال على الزواج

اخر الاخبار

أمور يجب تركها عند الاقبال على الزواج

اخر الاخبار

إعلان 3 ولايات تركية مناطق كوارث بسبب السيول

اخر الاخبار

ماذا جاء بتدوينات جو بايدن المخفية

اخر الاخبار

بايدن : بعض إصابات كورونا قد تصنف كإعاقة

اخر الاخبار

بيتكوين تقفز فوق 40 ألف دولار

اخر الاخبار

شاهد.. فتاة تتهم اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش

اخر الاخبار

حقيقة توجيه بلقيس رسالة إلى طليقها من خلال أغنيتها “انتهى”

اخر الاخبار

شاهد.. رد فعل منشد بحريني عندما طلبت منه سيدة الزواج على الهواء

الاخبار

ريما الرحباني تفجر مفاجأة بشأن عائلتها

اخر الاخبار

سبب نقل الفنانة دلال عبد العزيز إلى مستشفى حكومي