الحلبوسي: العراق نجح دبلوماسيا وسياسيا بإنجاز الاتفاق الاستراتيجي مع أمريكا

المستقلة /- اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أن العراق نجح دبلوماسيا وسياسيا بإنجاز الاتفاق الاستراتيجي العراقي الأمريكي.

وقال الحلبوسي في تغريدة على “تويتر”، وفقا لقناة “السومرية نيوز” الفضائية ، إن “العراق يخطو واثقا نحو تحقيق كامل قدراته، واليوم ينجح دبلوماسيا وسياسيا؛ بإنجاز الاتفاق الاستراتيجي العراقي الأمريكي، ضمن متطلبات المرحلة الجديدة، ومقتضيات المصلحة الوطنية، وتحقيق السيادة الناجزة، وبناء عراق مقتدر”.

وأضاف “نبارك إنجاز رئيس مجلس الوزراء وفريقه المفاوض وكل الجهود التي بذلت لتحقيق هذا النجاح”.

والتقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الإثنين، الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تم التباحث في عدة مجالات، منها؛ التأكيد على عدم وجود قوات قتالية بحلول 31 من ديسمبر 2021.