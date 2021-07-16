الجيش السوداني يعلن التصدى لهجوم إثيوبي قرب حدود البلدين

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تصدى الجيش السوداني لهجوم شنته قوات إثيوبية على منطقة جبلية بولاية القضارف شرقي السودان قرب الحدود بين البلدين، الخميس.

ووقع الهجوم الإثيوبي على جبل طيارة شمال شرق معسكر الأنفال، بمحلية القلابات الشرقية.

وتصدت القوات السودانية وقوات الاحتياطي بالفرقة الثانية مشاة للقوات الإثيوبية، التي نفذت الهجوم على بعد كيلومترين من منطقة شرق سندي، لإسناد المزارعين الإثيوبين بالفشقة الصغرى.

وقد بدأ الجيش السوداني فرض سيطرته على غالبالفشقة، وهي أرض ضمن الحدود الدولية للسودان يستوطنها إثيوبيون منذ وقت طويل، بتطهير جبال استراتيجية والتمركز فيها مثل جبل أبو طيور.

وأواخر العام الماضي، أعلن السودان أنه بسط سيطرته على كل الأراضي السودانية في المنطقة.

وفي المقابل، تقول إثيوبيا إن السودان استغل انشغال أديس أبابا في صراع تيغراي، و”احتل أرضا إثيوبية ونهب ممتلكات” حسب وصف أديس أبابا.

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