الجيش الإسرائيلي يقصف مرتفعات لبنانية

المستقلة /- رد جيش الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان بإطلاق 20 قذيفة تجاه مرتفعات بلدة كفرشوبا اللبنانية.

وبينت مصادر لبنانية ان مدفعية الاحتلال استهدفت جبل السدانة في مرتفعات كفرشوبا وأطراف بلدة الهبارية جنوب البلاد بقذائف من عيار 155 ملم.

وأفادت المصادر بسماع دوي انفجارات في مستوطنة “كريات شمونة” شمال فلسطين المحتلة، وورود أنباء عن سقوط صاروخ وإطلاق نار على مستوطنة مشغاف القريبة من الحدود اللبنانية ودوي صافرات الإنذار.

وقالت “إن الجبهة الداخلية طلبت من سكان المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية الدخول في الغرف المحصنة بعد إطلاق النار”.

 

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