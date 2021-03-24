الجيش الأردني يكشف تدمير مركبة محملة بالمخدرات على الحدود مع سوريا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أحبط الجيش الأردني، أمس الثلاثاء، وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد.

ونقلت وكالة “عمون” الأردنية، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، قوله إن “قيادة المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت على إحدى واجهاتها، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، ،محاولة تهريب مركبة تحمل كمية كبيرة من المخدرات”.

وأضاف المصدر أن العملية تمت أثناء محاولة المركبة اجتياز الفاصل الحدودي من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية على الحدود الشرقية للمملكة.

وأوضح إلى أن مرتبات الوحدة، قامت بتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار الأشخاص إلى داخل العمق السوري وتدمير المركبة بشكل كامل واحباط عملية التهريب.

وأشار المصدر إلى أنه بتفتيش المركبة تم ضبط 765 كيلوغراما من الحشيش، و3.280.000 حبة كبتاغون وذخيرة أسلحة نارية، إضافةً إلى عدد من المواد المخدرة التالفة بسب احتراق المركبة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وقال المصدر في تصريحاته، إن الجيش الأردني، سيتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه من العبث بالأمن الوطني الأردني.

 

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