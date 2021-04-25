الجزائر تخصص أكثر من 12 مليار دينار لجلب لقاحات ضد فيروس كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ خصصت الجزائر مبلغا يفوق 12 مليار دينار جزائري (1 دولار= 132 دينار) موجهة لاقتناء لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وبحسب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية سيتم تخصيص مبلغ قدره 12.7 مليار دينار جزائري من ميزانية 2021 يضاف لتسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وفي وقت سابق أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أنه سيتم تخصيص ميزانية هامة لعملية شراء اللقاحات.

وشرعت الجزائر فعليا نهاية يناير الماضي في حملة تلقيح وطنية ضد وباء كورونا، بعد استقبال الحصة الأولى من لقاح “سبوتنيك V”.

كذلك استلمت الجزائر كميات أخرى من اللقاح البريطاني “أسترازينيكا” واللقاح الصيني “سينوفارم” خلال شهري فبراير ومارس.

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