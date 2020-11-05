التخطيط : نعمل على تأسيس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص

المستقلة /- أكدت وزارة التخطيط ، وجود توجه جدي لشراكة حقيقية وأساسية مع القطاع الخاص، في عملية التنمية الاقتصادية.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية تابعته المستقلة اليوم الخميس، إن “لدى الوزارة توجهات حثيثة لتفعيل وتحسين مستوى الإنتاج المحلي”، مبيناً أن “هناك أموالاً كبيرة تذهب إلى الخارج لتغطية متطلبات الاستيراد”.

وأضاف أن “القطاعين الزراعي والصناعي يمثلان مرتكزاً أساسياً من مرتكزات التنمية، وفي القطاع الزراعي هناك سياسات جيدة أثمرت تحسناً ملحوظاً في الناتج المحلي الاجمالي، وهذا يتضح من خلال تأمين مجموعة من المحاصيل الستراتيجية المهمة التي تمثل السلة الغذائية للمواطن، وهي أكثر من 26 منتجاً ومحصولا زراعيا يسد الحاجة المحلية”.

وتابع أنه “في القطاع الصناعي هناك توجهات نحو دعم هذا القطاع وإعطائه مساحة افضل”، مشيراً إلى أن “القاسم المشترك في كل هذه التفاصيل هو القطاع الخاص العراقي”.

وأكد أن “وزارة التخطيط لديها توجه جدي جداً، باتجاه فسح المجال واتاحة الفرصة المناسبة للقطاع الخاص، ليكون شريكاً حقيقياً واساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية”.