التخطيط تبحث مع الحكومة الفرنسية ايجاد تمويل لمشروع قطار بغداد المعلق

المستقلة/ – تواصل وزارة التخطيط جهودها الحثيثة مع الحكومة الفرنسية لايجاد تمويل لمشروع قطار بغداد المعلق.

افاد بذلك وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم بتصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة، موضحا ان المشروع وهو الاول من نوعه في العراق، يأتي ضمن اهداف التنمية المستدامة التي تقلل من انبعاثات غاز (ثاني اوكسيد الكاربون) في الجو، فضلا عن مساهمته بحل الكثير من الزحامات الموجودة في الشوارع وبأسعار مدعومة.

واضاف: ان هذا المشروع اقر في مجلس الوزراء، وان وزارته تعمل مع الحكومة الفرنسية على ايجاد تمويل لهذا المشروع الذي سينفذ من قبل ائتلاف شركتي (الستوم) الفرنسية و(هونداي) الكورية، اللتين سبق لهما ان نفذا قطار دبي المعلق في دولة الامارات العربية المتحدة، معربا عن امله في ان يتم البدء بالمشروع خلال العام المقبل لما يمثله من بداية حقيقية لمشاريع تنموية تصب في اهداف التنمية المستدامة .

وكانت وزارة النقل قد وقعت في شهر اب الماضي، محضر عقد مشترك مع وزارة التخطيط تم فيه اقرار اناطة تنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق بها، اذ شهد الاجتماع دراسة مراحل انجاز مشروع قطار بغداد المعلق والمراحل التي بدأتها محافظة بغداد.