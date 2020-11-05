التخطيط : العام المقبل سيشهد زيادة اجراءات وجهود حماية المستهلك والصحة

المستقلة / – أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أن العام المقبل سيشهد زيادة اجراءات وجهود حماية المستهلك والصحة والسلامة العامة.

وقال رئيس الجهاز التابع لوزارة التخطيط الدكتور حسين علي داود في تصريح لـ صحيفة”الصباح”: ان الجهاز سيعمل ضمن خطته على تفعيل المراقبة للكثير من الاسواق واجراءات الجهاز في ما يتعلق بالمعامل والشركات الفاحصة، معربا عن امله بزيادة قابلية المحافظات وامكانياتها في اجراء الفحص والاختبار وتقديم الخدمات وخاصة البصرة.

واوضح ان الجهاز يعمل على فسح المجال للقطاع الخاص عبر ادلة رسمية وقانونية لتحقيق المزيد من التفاعل والتعاضد في تقديم اجراءات الفحوصات والاختبارات، مؤكدا ان العام المقبل سيكون حافلا بالكثير من الخدمات التي يمكن تقديمها لاسيما الالكترونية على موقع الجهاز.

من جهة اخرى وضمن الاجتماع التنسيقي الاول للجهاز والخاص بمتــطلبات ضــمان مطابقة المركبات المستوردة والمنتجة محليا للــــمواصــــفات العراقية 5072 لسنة 2018، فقد تم اعتماد المواصفة القياسية الخليجية كونه يقع ضمن منطقة الخليج العربي، بحسب ما افادت به مدير عام دائرة السيطرة النوعية في الجهاز بــان ابــراهيــم.

واوضحت بتصريح لـ صحيفة”الصباح” ان الاعتماد جاء لتسهيل الاجراءات والعمل كـــما هو متبع في دول الجوار، خاصة ان هذه المواصفة متبعة منذ ثمانينيات القرن الماضي، مشيرة الى ان معــظم الــشركــات الـعــــالمية المنتجة للمركبات تمتلك معرفة كاملة بالمواصفـــــــة الخلــيجـــــية التي تتضــمن متطلبات السلامة والامان لمركبات الطريق لضمان مستويات عالية من السلامة وحماية البيئة وكفاءة الطاقة والحماية من السرقة بوجود انظمة خاصة بذلك.

من جانبه ذكر مسؤول شعبة فحص المركبات في الجهاز طلال فخري بتصريح لـ صحيفة “الصباح” انه يتم اجراء الفحوصات لكل طراز منتج من قبل الصــانع نفسه وفـــق متطلبات المواصفة الخليجية وترسل تقارير الفحص وشهادة المطابقة الى هــيئة المواصفات الخليجية التي بدورها تقوم بتقييم هذه التقارير واجراء زيارة ميدانية للمصنع.