التخطيط : التعداد العام للسكان سينفذ التكرونيا بواسطة الاجهزة اللوحية

المستقلة / – اكدت الادارة التنفيذية للتعداد العام للسكان والمساكن، ان التعداد سينفذ الكترونيا وبشكل مباشر من الاسر باستخدام الاجهزة اللوحية الى مركز البيانات الرئيس في وزارة التخطيط.

وقال مدير عام الادارة التنفيذية للتعداد سمير خضير هادي بتصريح للصحيفة لـ”الصباح” تابعته المستقلة: ان اعمال التعداد مستمرة بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بأخذ الصور والعمل على تحديثها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة ميدانيا وفنيا، مبينا ان الادارة التنفيذية للتعداد، طالبت في وقت سابق بعروض فنية من الشركات المتخصصة بهذا المجال، لاختيار عدد منها.

واضاف انه تم تشكيل لجنة مختصة لمناقشتها واختيار الاحدث مما تملكه الشركات من مواصفات لتضمينها في المواصفات الفنية للأجهزة والمعدات وعرضها بشكلها النهائي على الشركات العاملة بهذا المجال، مبينا ان تلك العروض ستحول الى القسم القانوني للبت باستخدام الدعوة المباشرة او العروض الفعلية الخاصة بالاجهزة اللوحية ومراكز البيانات الرئيسة والبديلة ومركز الاتصالات.

يشار الى التعداد العام للسكان والمساكن قد تم تأجيله الى العام المقبل 2021 بسبب جائحة كورونا والازمة المالية التي تعاني منها البلاد، وكان اول تعداد عام للسكان قد نفذ العام 1927 وسمي حينه بالتسجيل العام وكان يهدف لوضع سجلات النفوس واعداد قوائم بالمكلفين، اما التعداد الثاني فنفذ العام 1934 وسجل فيه العراقيون والاجانب واستخدمت فيه اللجان، تلاه تعداد العام 1947 وسجل بموجبه جميع السكان في المدن والضواحي خلال 12 ساعة.