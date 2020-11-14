التجارة ستباشر توزيع وجبة جديدة من مادتي الطحين والزيت

المستقلة / – تقترب وزارة التجارة من إطلاق مشروع الرقابة الشعبيّة الإلكترونية، بينما ستباشر توزيع وجبة جديدة من مادتي الطحين والزيت.

وقال وزير التجارة علاء الجبوري في تصريح للصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة : ان الوزارة ستجهز وكلاء الطحين بالحصة التاسعة اعتبارا من يوم الاحد المقبل، مؤكدا العمل على توزيع مادة الطحين على مدار اشهر السنة.

واضاف ان الوزارة ستباشر توزيع زيت الطعام الذي تم التعاقد عليه من مناشئ وطنية، مؤكدا ان الوزارة تعمل على تطوير ستراتيجية للبطاقة التموينية وآلية توفير مفرداتها في الاوقات المحددة.

وكشف الوزير الجبوري عن قرب اطلاق مشروع الرقابة الشعبية الالكترونية ضمن توجهات الوزارة بالعمل الإلكتروني، مبينا ان المشروع سيطلق بعد اكمال جميع بيانات المواطنين في بغداد والمحافظات، اذ سيدار من قبل جهات رقابية ويتيح للمواطنين بشكل مباشر مراقبة عمل الوزارة وتقديم الشكاوى وعرض مشكلاتهم عبر النافذة الالكترونية في ما يخص مفردات البطاقة او وكلاء الحصة التموينية او التعرف على حصصهم الغذائية او أي مشكلات أخرى.

ولفت الى ان خطة الوزارة الستراتيجية هي التحول للعمل الإلكتروني، مبينا ان الجهات المشرفة على الموقع ستتعامل بشكل جدي وسرعة مع شكاوى المواطنين وتعمل على حلها كما سترسل رسائل للمواطنين بنتائج الشكاوى التي قدموها.