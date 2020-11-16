التجارة : اطلاق تجهيز الحصة التاسعة من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية

المستقلة / اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب احد تشكيلات وزارة التجارة عن مباشرتها بقطع قوائم تجهيز الوكلاء للوجبة التاسعة من مادة الطحين المخصص لصالح البطاقة التموينية .

واوضحت الوزارة في بيان لها نقلا عن مدير عام الشركة المهندس خطاب علي القيسي ان اعماما صدر من الشركة يتضمن جدولا بمواعيد القطع ومراجعة الوكلاء وفف التوقيتات الزمنية المحددة حسب الخطة التسويقية المركزية ، داعيا الوكلاء الى مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لتسلم قوائم التجهيز ، مشيرا الى توجيه اللجان الرقابية والمواطنين بمتابعة نوعية الطحين وختم المطحنة وتاريخ الانتاج قبل استلام الحصة المقررة لضمان عدم حصول حالات تلاعب في الكميات الموزعة والابلاغ عن الحالات السلبية مشددا إلى الامتناع عن تسلم المادة الغير مطابقة لمعايير ومواصفات الطحين المعتمدة واتخاذ الاجراء المناسب بحق المخالفين ومعالجة الحالات السلبية .

ودعت الوزارة جميع المواطنيين لاستلام حصصهم من مادة الطحين بعد التأكد من سلامة الكميات المجهزة والابلاغ عن المخالفات إن وجدت من خلال الاتصال بفروع الرقابة التجارية والمالية في جميع محافظات البلاد كذلك الاتصال بقسم الرقابة او فروع شركة تصنيع الحبوب في المحافظات لغرض اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين .

وعلى نفسك السياق وبتوجيه من السيد وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري تباشر الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بعمليات تدقيق للطحين المنتج في المطاحن الاهلية والحكومية قبل عمليات تجهيزة للوكلاء والمواطنين ودعت الدائرة جميع المواطنين الابلاغ عن حالات الخلل والنوعيات غير الجيدة من خلال الاتصال بالهواتف الساخنة الموجودة في مواقع الوكالات او بمواقع التواصل الاجتماعي لمركز الدائرة او فروعها في المحافظات .