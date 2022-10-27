البيت الأبيض يبدي غضبه من تصريحات وزير الطاقة السعودي

المستقلة /- أبدى البيت الأبيض غضبه من تصريحات وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، بأن بلاده قررت أن تتعامل بـ”نضج” تجاه توتر العلاقات بين البلدين، بعد الخلاف حول قرار خفض إنتاج النفط.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، عندما سئل عن تصريح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “الأمر لا يشبه قصة حب رومانسية في المدرسة الثانوية”، مشيرا إلى أن وصف الرياض على أنها “الشريك الأكثر نضجا” في العلاقة مع واشنطن بأنه “لم يكن مفيدا”.

وأكد “أننا نتحدث عن علاقة ثنائية مهمة، شراكة استمرت لأكثر من 80 عاما، ولا أعتقد أن الحديث عن ذلك بمصطلحات كهذه يضفي بالضرورة جدية على مدى أهمية هذه العلاقة، والطريقة التي نفكر بها”، مبينا أن “المسؤولين الأمريكيين كانوا واضحين قبل زيارة بايدن للسعودية في يوليو الماضي من أن أمن الطاقة سيكون موضوعا للنقاش”.

وأضاف: “تحدثنا عن ذلك قبل الرحلة أن أمن الطاقة سيكون شيئًا يتحدث عنه الرئيس عندما ذهبنا، وأننا كنا نجري محادثات مع المملكة العربية السعودية قبل الرحلة حول موازنة أفضل بين العرض والطلب”، لافتا إلى أن بايدن نفسه قال في جدة إنه يأمل في زيادة إنتاج النفط.

وشدد كيربي على أن “القرار اللاحق بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا لم يكن بالتأكيد متوافقًا مع المحادثات التي كنا نجريها”، مذكرا بأن بايدن “لم يكن في عجلة من أمره لاستكمال مراجعته للعلاقات السعودية”.

وفي وقت سابق، صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأن المملكة قررت أن تتعامل بـ”نضج” تجاه توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن، بعد الخلاف حول قرار مجموعة “أوبك+” خفض الإنتاج.

وردا على سؤال حول عودة العلاقات بين الرياض وواشنطن إلى مسارها الصحيح، قال وزير الطاقة السعودي، خلال مشاركته في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض: “نحن في المملكة العربية السعودية قررنا أن نكون ناضجين”.

وأضاف أن الرياض تتواصل مع عدد من حكومات أوروبا بشأن الأزمة الراهنة. وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن السعودية ستكون المورد لكل من لديه احتياج.

ويأتي ذلك وسط خلاف بين الرياض وواشنطن إثر قرار “أوبك +” بخفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل يوميا ابتداء من نوفمبر المقبل، حيث تلوح الولايات المتحدة بإعادة تقييم علاقاتها مع السعودية نتيجة هذا القرار الذي وصفه البيت الأبيض بـ”الاصطفاف” مع روسيا.